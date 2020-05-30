Москва, , 09:15 — REGNUM Следственный комитет России предъявил обвинение совладельцу ТЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому в окончательной редакции по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), сообщается 30 мая на сайте СКР.

По данным следствия, в 2013—2014 годах обвиняемый передал тогда действующему начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыны Эдуарду Комкову и директору «ИСК «Ресурс» Никите Чередниченко взятку в размере 7 млн рублей за их бездействие при реконструкции второй очереди здания ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

В результате здание было реконструировано без соответствующего разрешения, а также в нарушение проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения.

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Все это фактически предопределило трагедию, которая случилась в 2018 году и унесла жизни 60 человек, большинство из которых — дети, уточнили в СКР.

Также сообщается, что уголовные дела против самой Комковой, ее сына и Чередниченко ранее было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, унёсший жизни 60 человек. В числе погибших было 37 детей. Среди фигурантов уголовного дела — экс-начальник МЧС Кемеровской области Александр Мамонтов, бывший главный инспектор Кемерово по пожарному надзору Григорий Терентьев, а также начальника отдела инспекции Госстройнадзора Светлана Шенгерей.

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