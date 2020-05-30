Чанчунь, Китай, , 09:14 — REGNUM Свыше 40 учеников одной из школ провинции Цзилинь, находящейся на северо-востоке Китая, попали в больницу из-за резко повысившейся у них температуры тела и появления синдромов диареи при отсутствии коронавиурса. Об этом 30 мая сообщает издание «Пэнпай».

По данным издания, первые подобные симптомы стаи появляться у учащихся Первой средней школы в уезде Юйшу городского округа Чанчунь ещё 27 мая и к 12:00 по местному времени 28 мая их количество составило 41 человек.

После этого, ввиду продолжающейся пандемии коронавируса, попавшим в больницу учащимся школ были сделаны тесты на коронавирус, однако все они дали отрицательный результат.

Затем, по итогам проведенного комплексного эпидемиологического анализа, школьникам был поставлен диагноз кампилобактериоз (группа бактериальных инфекций).

При этом отмечается, что учащиеся питаются и проживают только на территории школы, где и могли заразиться данной инфекцией.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что массовое отравление произошло в Батуми в одной из гостиниц, которую оборудовали под карантинную зону.