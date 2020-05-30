Детройт, США, , 09:01 — REGNUM Один человек стал жиратов стрельбы, устроенной неизвестным во время акций протеста в Детройте, которые проходят из-за гибели в Миннеаполисе от жесткого обращения полиции местного жителя. Об этом 30 мая сообщает газета Detroit News со ссылкой на шефа местной полиции Джеймса Крейга.

По его информации, один из участников протестов стал жертвой стрельбы неизвестного, открывшего её из автомобиля в большом скоплении участников акции.

При этом он уточняет, что на данный момент не располагает информацией о том, кто стрелял, однако отмечает, что это был не сотрудник полиции. Также известно, что в настоящее время открывшего стрельбу разыскивают.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что участники протестных акций в Миннеаполисе (штат Миннесота) против жесткого обращения полиции подожгли здание отделения банка Wells Fargo, находящегося возле пятого полицейского участка.

Напомним, беспорядки в Миннеаполисе начались после того, как ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено задержание полицией местного жителя Джорджа Флойда. На этих кадрах видно, что когда последний лежит на земле с закованными наручниками руками, один из держащих его полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. Чуть позже Флойд, который был задержан в состоянии опьянения в автомобиле и оказал сопротивление, замолкает. Позднее житель города умер в реанимации и после начала беспорядков четверо полицейских были уволены, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.