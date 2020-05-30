Варшава, , 08:55 — REGNUM Группа из 33 граждан Украины была задержана в Польше при попытке пересечь чешскую границу, сообщила Пограничная служба Польши.

По данным ведомства, четыре автобуса с гражданами Украины пытались пересечь границу в обход действующих пунктов пропуска. Таким образом, украинские мигранты хотели избежать обязательного 14-дневного карантина.

Польские пограничники аннулировали действующие польские рабочие визы задержанных и запретили им посещать Шенгенскую зону.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в Польшу должен вылететь второй чартерный рейс с украинскими трудовыми мигрантами на борту.

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