Барнаул, , 08:42 — REGNUM В Алтайском крае ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса. По сообщению регионального оперативного штаба, на утро, 30 мая, выявлен 71 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Их общее число составляет уже 1779. Как и накануне, не обошлось без новых смертей, от тяжелого течения COVID-19 за последние сутки скончался один пациент.

«За весь период умерли 22 человека», — сказано в официальной информации. Из-за нескольких вспышек коронавируса в Барнауле рост новых выявленных носителей вируса происходит именно в столице Алтайского края. Также известно, что общее количество тяжёлых больных выросло до 41 человека (+2 — за последние сутки). Выздоровели 759 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 29 мая общее количество выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае составляло 1708 человек, из них 75 были выявлены только за сутки. Ещё один пациент с COVID-19 и один носитель SARS-CoV-2 скончались.

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