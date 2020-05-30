Киркук, Ирак, , 08:44 — REGNUM В иракском Киркуке обнаружено тело одного из ранее похищенных курдских фермеров. Об этом 29 мая сообщают местные СМИ.

Тело человека, умершего от нескольких огнестрельных ранений, было найдено недалеко от местной реки Хаса.

Сотрудники правопорядка подтвердили, что убитый является одним из похищенных несколькими днями ранее курдских фермеров.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) регулярно совершают нападения на местных жителей в Ираке, похищая их с целью выкупа. Особенно активны террористы в спорных районах страны.

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