Миннеаполис, США, , 08:38 — REGNUM Участники протестных акций в Миннеаполисе (штат Миннесота) против жесткого обращения полиции, ставшего причиной смерти местного жителя Джорджа Флойда, подожгли здание отделения банка Wells Fargo, находящегося возле пятого полицейского участка. Об этом 30 мая сообщает РИА Новости.

Также сообщается, что фанерные щиты, которыми были забиты двери отделения банка, горят и кроме того, дым выходит из разбитых окон здания. Кроме этого, рядом с банкоматами, один из которых подожжен, также горит легковой автомобиль.

При этом не видно сотрудников правоохранительных органов, лишь на крыше полицейского участка есть несколько вооруженных сотрудников полиции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 29 мая стало известно, что в США был задержан бывший полицейский, принимавший непосредственное участие в задержании погибшего Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Напомним, беспорядки в Миннеаполисе начались после того, как ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено задержание полицией местного жителя Джорджа Флойда. На этих кадрах видно, что когда последний лежит на земле с закованными наручниками руками, один из держащих его полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. Чуть позже Флойд, который был задержан в состоянии опьянения в автомобиле и оказал сопротивление, замолкает. Позднее житель города умер в реанимации и после начала беспорядков четверо полицейских были уволены и один из них обвинен в убийстве по неосторожности.