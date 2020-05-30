Киев, , 08:06 — REGNUM В результате вооружённых столкновений в Броварах Киевской области ранения получили три человека, сообщило 30 мая издание Strana.ua.

По данным журналистов, огнестрельное ранение ноги получил 37-летний Евгений Т. Ещё одного мужчину — Бориса П. — госпитализировали в тяжёлом состоянии с огнестрельным ранением груди. В данный момент он находится в реанимации. Ещё один раненый отказался от госпитализации.

По данным журналистов, несмотря на отчёты полиции о десятках задержанных, обвинения в хулиганстве будут предъявлены трём людям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские полицейские отчитались о задержании 21 возможного участника перестрелки в Броварах.

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