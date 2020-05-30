Тюмень, , 07:55 — REGNUM В Тюмени был задержан автомобиль «Мерседес», хозяйка которого накопила 120 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Тюменской области.

Автомобиль принадлежит тюменской пенсионерке. Причём во время задержания она находилась в «Мерседесе» в качестве пассажирки. Иномарка была арестована в счёт погашения долга в общей сумме около 200 тыс. рублей.

Отмечается, что пенсионерка после ареста «Мерседеса» незамедлительно прибыла к судебному приставу-исполнителю и полностью оплатила свой долг по исполнительным производствам. Кроме того, ей пришлось оплатить 42 тыс рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение решений суда.