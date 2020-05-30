Иркутск, , 07:53 — REGNUM Власти Иркутской области обнародовали промежуточные итоги пожароопасного сезона. Как сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Пертренев, слова которого цитирует официальный сайт региона, на сегодняшний день в лесном фонде на территории региона зарегистрировано в общей сложности 320 пожаров, что на 18% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. При этом площади, пройденные огнем, в этом году сократились значительно — на 76%.

Лесной пожар Правительство Иркутской области

Решение показателей связывают с оперативным реагированием на возникающие возгорания.

«В первые сутки с момента обнаружения ликвидируется 90% лесных пожаров, тогда как год назад 51%. Более оперативному реагированию способствовало, в том числе, решение исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева выделить из областного бюджета на лесопожаротушение дополнительно 100 млн рублей. На эти средства был увеличен штат сотрудников парашютно-десантной пожарной службы и лесной охраны», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 26 мая в Иркутской области было ликвидировано семь природных пожаров. Все они произошли по причине гроз.

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