Красноярск, , 07:35 — REGNUM В Красноярске два инкассатора получили ранения при нападение на их машину. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Нападение на машину инкассаторов произошло утром 30 мая на ул. Щорса в Кировском районе Красноярска. В настоящее время раненые при нападении инкассаторы находятся в больнице, им оказывается необходимая помощь.

В настоящее время сотрудниками полиции, которыми непосредственно на месте руководит начальник ГУ МВД России по краю генерал-лейтенант Александр Речицкий, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

«По тревоге подняты все оперативные службы МУ МВД России «Красноярское». К раскрытию данного преступления подключились сотрудники краевого Управления уголовного розыска ГУ МВД России по краю», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ориентировки на преступников переданы на все посты и в ближайшие районы края. Предполагается, что подозреваемые могут передвигаться на автомобиле «Гранд Черокки» или «Рейнж Ровер».