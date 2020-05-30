Красногорск, , 07:31 — REGNUM Реактивный снаряд от легендарной «Катюши», авиационную бомбу и ручную гранату времён Великой Отечественной войны уничтожили на подмосковном полигоне специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Об этом 30 мая сообщает пресс-служба МЧС России.

По информации ведомства, уничтожение взрывоопасных находок — реактивного снаряда М-20, авиационной бомбы ФАБ-50 и ручной гранатф РГД-33 — было осуществлено личным составом управления пиротехнических и специальных кинологических работ Центра «Лидер» на специальном полигоне ФКП «НИИ «Геодезия» в Красноармейске.

Обезвреживание найденных на территории Московской области боеприпасов военных времён с соблюдением всех требований безопасности провели пять пиротехников, возглавляемых майором Андреем Айталиевым.

Как сообщало ИА REGNUM, в деревне Федурново Балашихинского района Московской области на частном участке был обнаружен неразорвавшийся реактивный снаряд от легендарной «Катюши» времён Великой Отечественной войны.

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