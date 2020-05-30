Москва, , 05:22 — REGNUM За последние сутки в РФ было потушено 44 лесных пожара общей площадью более 6 726 гектаров, 30 мая сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

Также спасатели активно тушат еще 23 пожара в лесах на площади 9 236 гектаров. Большая их часть относится к территории Красноярского края — более 4 тысячи гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая стало известно, что в Хабаровского края огонь охватил более 140 гектаров леса. Проводится тушение пяти пожаров.

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