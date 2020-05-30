Вашингтон, , 05:07 — REGNUM Доступ в Белый дом был перекрыт сотрудниками правопорядка после начавшейся рядом со зданием американской администрации акции протеста по случаю смерти афроамериканца Джорджа Флойда, 29 мая передает Национальное общественное радио (NPR).

У здания собралось несколько тысяч граждан с требованиями восстановить справедливость в деле Флойда. При этом отмечается, что собравшиеся не соблюдают санитарную дистанцию, а некоторые из них не имеют защитных масок на лицах. Кроме того, Секретная служба США не выпускает из Белого дома сотрудников прессы, которые присутствовали на брифинге президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в двух городах американского штата Миннесота — в Миннеаполисе и Сент-Поле — на двое суток был объявлен комедиантский час в вечернее и ночное время из-за беспорядков, связанных со смертью Джорджа Флойда.

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