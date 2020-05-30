Ломоносов, Санкт-Петербург, , 06:01 — REGNUM Под Санкт-Петербургом неустановленный водитель в ночь на 30 мая на легковом автомобиле сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП во смертельным исходом произошло в Ломоносовском районе, в деревне Марьино, около завода «Техноэксим» в Канатном переулке. Неизвестный водитель примерно в 01:05 30 мая совершил наезд на двоих мужчин, предположительно 25−30 лет, после чего скрылся на неустановленном автомобиле.

Один из пешеходов от полученных травм скончался на месте, второго в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Их личности устанавливаются.

В настоящее время сотрудники ГИБДД разыскивают совершившего наезд водителя и его автомобиль.

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