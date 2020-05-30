Порт-Вила, , 03:35 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Республике Вануату, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Толчки были зафиксированы в 84 км от Порт-Вила в 16:13 по Гринвичу, сообщили в Геологической службе США. Эпицентр толчков залегал на глубине 8,72 км по координатам 17,446 градуса южной широты и 167,5803 градуса восточной долготы.

Отметим, что Вануату — это тихоокеанское государство в Меланезии, граничащая на севере с водами Соломоновых Островов и на западе с экономической зоной Австралии.