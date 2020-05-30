Сент-Пол, США, , 03:19 — REGNUM Власти американского города Сент-Пол, расположенного у Миннеаполиса (штат Миннесота), ввели комендантский час в связи с уличными протестами и беспорядками, вызванными убийством негра сотрудниками полиции. Об этом объявил мэр города Мелвин Картер в ходе пресс-конференции.

«Я подписал чрезвычайный указ, объявив режим чрезвычайной ситуации в Сент-Поле и комендантский час», — заявил он.

Картер подчеркнул, что комендантский час будет действовать с 20:00 до 6:00 по местному времени. Также запрет на перемещения был введен и в городе Роузвилл.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за уличных беспорядков комендантский час был введен в Миннеаполисе. Запрет на перемещения будет действовать в течение двух суток с 20:00 вечера до 06:00 утра.

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