Куньмин, Китай, , 03:08 — REGNUM Шесть человек погибли и еще пятеро получили ранения в результате, как предполагается, взрыва на гидроэлектростанции в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 29 мая агентство Синьхуа.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Юньнини сообщили, что инцидент произошёл в 11:10 по местному времени на Синьаньцзянской гидроэлектростанции в уезде Моцзян. Трагедия произошла, когда рабочие осуществляли дноуглубительные работы вентиляционного тоннеля дамбы.

Власти сообщили, что спасательная операция была завершена, а все получившие ранения не находятся в состоянии, угрожающем их жизни. После инцидента было запущено расследование причин произошедшего.