Ульяновск, , 01:01 — REGNUM Пожар в кафе «7 Пятниц» в Ульяновске и надворных постройках с заведением общей площадью 600 квадратных метров локализовали спасатели, 30 мая сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Огонь локализован 29 мая в 23:43 мск. На момент инцидента заведение не работало. Данные о пострадавших при пожаре не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая в ресторане «Фермер» в станице Архонской Северной Осетии произошел крупный пожар на площади в 2,5 тысячи квадратных метров.

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