Москва, , 23:52 — REGNUM Крупный пожар ликвидирован спасателями в здании бывшей птицефабрики в Новой Москве. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Полная ликвидация пожара была объявлена в 21:13 мск. В результате пожара никто не пострадал. Площадь возгорания составила 300 кв. метров, в ходе пожара произошло обрушение кровли.

Информация о пожаре в посёлке Птичное поступила в ведомство в 19:36 мск. По прибытии на место происшествия было установлено, что произошло возгорание мусора на первом этаже неэксплуатируемого здания бывшей птицефабрики. Угрозы распространения огня на находившиеся рядом здания не было.

Локализация пламени была объявлена в 20:43 мск. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о локализации пожара в бывшем здании птицефабрики в Новой Москве.

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