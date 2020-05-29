Одинцово, Московская область, , 23:38 — REGNUM Уголовное дело было возбуждено в отношении двух мужчин, гревших еду на Вечном огне в подмосковном Одинцово. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Видеозапись, на которой можно разглядеть двух мужчин, разогревающих еду в ведре на Вечном огне, появилась в социальных сетях и вызвала широкий общественный резонанс.

Дознавателем отдела дознания УМВД России по Одинцовскому городскому округу по факту правонарушения было возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводятся мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников и их задержание.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что следователи намерены выйти с повторным ходатайством в суд с требованием арестовать всех троих граждан, жаривших еду на пламени Вечного огня над Братской могилой рабочих и матросов в Кронштадте.

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