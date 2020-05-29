Топика, США, , 23:17 — REGNUM Военнослужащий в США обезвредил открывшего стрельбу по людям злоумышленника, наехав на него грузовиком в американском штате Канзас. Об этом 29 мая сообщает FOX 4.

Инцидент произошёл 27 мая на автодороге возле форта Ливенворт. Старший сержант Дэвид Ройер, застрявший в пробке по дороге домой, увидел человека на мосту, который вытащил из автомобиля винтовку и явно приготовился к стрельбе.

Стрелок успел произвести несколько выстрелов по людям, когда военнослужащий направил свой грузовик, за рулём которого он находился, прямо на стрелявшего мужчину. Злоумышленник получил тяжёлую травму. Начальник полиции Ливенворта Патрик Китченс при разборе инцидента отметил, что поступок сержанта, по всей вероятности, помог спасти многие жизни.

Как удалось выяснить полицейским, мужчина на мосту стрелял из винтовки по всем без разбора. При этом у него в автомобиле было обнаружено большое количество огнестрельного оружия. Сам Ройер, комментируя инцидент, пояснил, что сделал первое, что пришло ему в голову в той ситуации.

Злоумышленник и ещё один человек, которого он успел ранить, были госпитализированы в больницу Ливенворта.

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