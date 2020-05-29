Нью-Дели, , 23:16 — REGNUM Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ПСО) Организации Объединенных Наций (ООН) может объявить нашествие саранчи в Индии «эпидемией». Об этом пишет газета Hindustan Times.

В Индии зафиксирован огромный рой саранчи, который ПСО уже классифицировала, как вспышку. Если этот рой успешно размножится в Индии, Пакистане и Западной Африке, то ПСО может объявить нашествие саранчи «эпидемией».

Кроме того, ПСО ООН очень не нравятся методы борьбы с саранчой в Индии. Там для этого используют агрессивные по составу пестициды. Эти средства очень токсичны, могут вызывать у человека тошноту и головокружение. Возможны и летальные исходы. Используемые пестициды напрямую негативно влияют на плодородие почв.

По мнению специалистов, популяция саранчи резко возросла из-за изменения количества выпавших осадков. В 2019 году сезон дождей в Индии очень затянулся. Кроме того жаркая погода и высохшие растения в Пакистане привели насекомых в Индию на месяц раньше предполагаемого срока. ИА Красная ВеснаЧитайте материал целиком по ссылке:https://rossaprimavera.ru/news/39b743e7