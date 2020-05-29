Москва, , 22:32 — REGNUM Конфликт, перешедший в стрельбу, произошёл в магазине между сотрудником торговой точки и неизвестным мужчиной на западе Москвы. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Информация о конфликте поступила в ведомство в 14:20 мск. Инцидент произошёл в районе Солнцево на улице Богданова, между неизвестным посетителем и охранником магазина, расположенного по данному адресу. По предварительной информации, посетитель выстрелил в охранника из, предположительно, травматического оружия. Охранник, в свою очередь, ответил несколькими выстрелами по оппоненту из, предположительно, травматического оружия.

Очевидцы утверждают, что участниками конфликта были несколько человек, при этом граждане скрылись с места происшествия на автомобиле, а ещё один участник инцидента обстрелял автомобиль уже на улице.

Информация о пострадавших в ходе конфликта в ведомство не поступала. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало о перестрелке на юге Москвы, в результате которой пострадали два человека.

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