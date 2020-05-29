Миннеаполис, США, , 22:16 — REGNUM Задержан бывший полицейский, принимавший непосредственное участие в задержании погибшего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Об этом 29 мая сообщает местный телеканал KSTP.

Задержание экс-сотрудника полиции Дерека Човена подтвердил комиссар Департамента общественной безопасности Джон Харрингтон. Бывший полицейский был задержан сотрудниками Бюро штата Миннесота по задержанию разыскиваемых преступников.

Предполагается, что именно Човен придавил шею задержанному афроамериканцу Флойду, и именно эти действия экс-полицейского привели к гибели Флойда.

Напомним, афроамериканец Флойд был задержан за мелкое правонарушение, при задержании сотрудник полиции прижал шею афроамериканца коленом к земле, несмотря на слова задержанного, что он не может дышать. Задержанный скончался, видео с моментом задержания мгновенно распространилось по социальным сетям и вызвало протесты у местного населения.

Четыре сотрудника полиции, участвовавшие в задержании, были уволены, в Миннеаполисе начались беспорядки, сопровождаемые поджогами, грабежами и актами вандализма. К делу о расследовании гибели Флойда подключилось ФБР, объявив данное уголовное дело приоритетным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что протесты против произвола полиции в Миннеаполисе переросли в грабежи и погромы.

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