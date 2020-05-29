Москва, , 21:43 — REGNUM Локализация возгорания объявлена в здании бывшей птицефабрики в Троицком административном округе в Новой Москве. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Информация о пожаре в посёлке Птичное поступила в 19:36 мск. При прибытии на место происшествия было установлено, что произошло возгорание мусора на первом этаже неэксплуатируемого здания бывшей птицефабрики. Площадь пожара составила 300 кв. метров.

В результате возгорания обрушилась кровля здания. Пострадавших в результате пожара нет, о локализации возгорания было объявлено в 20:46 мск. На месте происшествия работают два наряда ГИБДД, регулирующие движение автотранспорта в районе пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании здания склада в подмосковном Нахабино.

Читайте ранее в этом сюжете: Здание склада загорелось в подмосковном Нахабино