Авентура , 29 мая 2020, 21:02 — REGNUM Выстрелы прогремели в городе Авентура (штат Флорида, США) 29 мая, передаёт WSVN.
Инцидент произошёл в одном из торговых центров 29 мая в первой половине дня. Ранения получили два человека. Ведётся расследование ЧП.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, восемь дней назад аналогичный случай со стрельбой в ТЦ произошёл в городе Глендейл (штат Аризона, США).
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