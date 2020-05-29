Авентура , , 21:02 — REGNUM Выстрелы прогремели в городе Авентура (штат Флорида, США) 29 мая, передаёт WSVN.

Инцидент произошёл в одном из торговых центров 29 мая в первой половине дня. Ранения получили два человека. Ведётся расследование ЧП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, восемь дней назад аналогичный случай со стрельбой в ТЦ произошёл в городе Глендейл (штат Аризона, США).

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