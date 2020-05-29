Ярославль, , 21:00 — REGNUM В Ярославле адвокат признан виновным в посредничестве при получении взятки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении следственного комитета России по Ярославской области. 38-летний юрист включен в реестр адвокатов города Москвы, по версии следствия в сентябре 2019 года он выступил посредником при передаче денег ярославскому госслужащему.

Момент задержания адвоката СУ СКР по ЯО

«Мужчина выступил посредником при передаче взятки должностному лицу в размере 100 тысяч рублей за вынесение им заведомо незаконного постановления, с помощью которого взяткодатель хотел повлиять на принятое таможенным органом решение о взыскании с его фирмы крупной суммы денег. Государственный служащий сообщил о поступившем противоправном предложении своему руководству и в региональное управление ФСБ России. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками ФСБ, незаконные действия по передаче взятки через посредника были пресечены, — рассказали в следственном комитете.

Уголовное дело рассматривалось Дзержинским районным судом в особом порядке, адвокат признан виновным в совершенном преступлении и приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, и со штрафом в пятикратном размере суммы взятки.