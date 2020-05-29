Москва, , 20:19 — REGNUM Мещанский суд Москвы отказался вернуть в прокуратуру принял к производству дело основателя «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко и бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Александра Александрова. Их судьбу передали в руки судье Ирине Аккуратовой, которая известна по так называемому «Московскому делу», а кроме того — рассматривает дело «Седьмой студии». Первое заседание по существу дела Опанасенко и Александрова состоится 11 июня в открытом режиме.

«Сегодня прошло предварительное заседание по делу Опанасенко. Мы заявляли ходатайство о возврате дело в прокуратуру, так как на наш взгляд, расследование дела предпринимателя было проведено в вопиющими нарушениями закона, в частности, было нарушено его право на защиту. Однако суд не согласился с нашей позицией и назначил дату рассмотрения дела по существу. Первое заседание назначено на 11 июня», — заявила адвокат предпринимателя Наталия Сальникова. По ее словам, защита Опанасенко также заявляла ходатайство об обеспечении базовых прав обвиняемого, который находится под домашним арестом. «Мы просили суд разрешить нашему подзащитному регулярные прогулки, а также посещение храма и парикмахерской после введения послаблений в режим самоизоляции. Это неотъемлемое право человека: на вероисповедание и на то чтобы иметь нормальный внешний вид и сохранять свое здоровье», — сказала Сальникова. По ее словам, суд отклонил данные просьбы стороны защиты. «Мы с этим не согласны, и обязательно обжалуем в вышестоящую инстанцию», — заключила адвокат.

Опанасенко и высокопоставленный сотрудник МВД Александр Александров были арестованы в марте 2019 года. Поводом для этого стал госконтракт на поставку в Министерство внутренних дел компьютеров. Предпринимателя обвинили в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Как предполагали сотрудники СК, Опанасенко якобы решил получить преимущество при заключении договора и уговорил Александрова содействовать в совершении преступления. По первоначальной версии следствия, «Т-Платформы» передали компьютеры на базе процессора «Байкал-Т1», которые не отвечают требованиям ведомства. Сумма госконтракта, более 350 млн рублей, была квалифицирована как ущерб, причиненный государству.

При этом МВД сами компьютеры на базе процессора «Байкал-Т1» получило и активно использует для своей работы. На этих компьютерах до сих пор происходит сдача экзаменов на водительские удостоверения. С 2016 по 2018 год «Т-Платформы» поставила несколько тысяч комплектов рабочих мест, о чем с самого начала и заявлял Опанасенко. Вскоре после начала уголовного преследования Опанасенко на его защиту встало предпринимательское сообщество, а также правозащитники. Они считают, что дело Опанасенко является вопиющим примером попытки решения гражданско-правового спора с помощью Следственного комитета. Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов написал письмо российскому главе Владимиру Путину с просьбой дать поручение проверить обоснованность уголовного преследования гендиректора и акционера АО «Т-Платформы». И спустя почти год после содержания в СИЗО Опанасенко переквалифицировали обвинение на «Мошенничество в особо крупном размере) (ч. 4 ст. 159 УК РФ). А 18 марта 2020 г. Мосгорсуд решил смягчить фигурантам меру пресечения на домашний арест. Тем не менее от обвинения правоохранители не отказались, и дело, утвержденное прокуратурой, поступило в Мещанский суд Москвы.

По словам главы Ассоциации защиты бизнеса, члена ОНК Москвы Александра Хуруджиорганизация продолжит пристально следить за делом основателя «Т-Платформы» и оказывать ему поддержку. «Мы по-прежнему считаем, что это уголовное дело — яркий пример попытки решения гражданско-правового спора с помощью уголовной дубинки. Обратите внимание на то, как СК формулирует, цитирую Светлану Петренко: «на основании экспертных исследований следствие пришло к выводу, что поставленное оборудование не соответствует условиям госконтрактов и имеет существенные недостатки, уменьшающие производительность. В связи с этим его использование по назначению невозможно». Однако если у МВД есть претензии к качеству оборудования, спор можно урегулировать в арбитражном суде», — заявил правозащитник.

Хуруджи также напомнил слова бизнес-омбудсмена Бориса Титова о том, что закупки рабочих станций на базе микропроцессора «Байкал-Т1» для нужд МВД России были определены планом, утвержденным в мае 2016 года премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. «Государственные контракты между АО «Т-Платформы» и МВД России на поставку указанного оборудования заключены в результате проведения электронных аукционов. Таким образом, Опанасенко никак не мог склонить Александрова к совершению преступления, так как последний не мог повлиять на результаты электронных аукционов, фактически проведенных на основании решения правительства РФ», — заключил Хуруджи.

АО «Т-Платформы» основано в 2002 году. Ее создателя, Всеволода Опанасенко в прессе зачастую называют «российским Стивом Джобсом» за его вклад в развитие IT — индустрии. Компания поставляет решения и услуги для высокопроизводительных вычислений и производит в числе прочего компьютеры «Таволга Терминал 2ВТ1» на базе российского процессора «Байкал-Т1».

Шесть высокопроизводительных систем, разработанных компанией «Т-Платформы», входили в ТОП — 500 самых мощных суперкомпьютеров мира. Наивысшее место, 13-е, в этом рейтинге занимал кластер «Ломоносов», установленный в Московском государственном университете.

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