Сухум, , 20:09 — REGNUM Подозреваемый по делу об убийстве троих человек был задержан сотрудниками полиции совместно со Службой государственной безопасности Абхазии. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба МВД республики.

Подозреваемый по делу о стрельба на набережной Сухума, в результате которой погибли три человека, был задержан 29 мая в ходе совместной операции сотрудников полиции с сотрудниками Службы госбезопасности. Задержание произошло в 17:30 в городе Сухуме.

Задержанный был доставлен в изолятор временного содержания МВД республики. Подозреваемый Эрик Чкадуа был объявлен в розыск в декабре 2019 года по делу об убийстве Алхаса Авидзбы, Астамура Шамбы и Доминики Акиртавы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в кафе на набережной города Сухума. В результате стрельбы на месте погибли два человека, ещё один пострадавший, официантка заведения, скончалась через несколько дней в реанимации.

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