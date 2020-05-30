Нью-Йорк, США, , 01:30 — REGNUM Более 2 миллионов жителей Нью-Йорка были заражены коронавирусом уже к концу марта, что примерно в 10 раз больше официального количества, согласно новому исследованию. Об этом сообщает 29 мая CNN.

Официальные данные говорят о примерно 189 000 выявленных случаях заражения к концу марта. Это означает, что около 1,8 миллиона случаев потенциально остались незамеченными.

Есть несколько причин, по которым эти случаи не были обнаружены, считает один из авторов исследования Дэвид Холтгрейв, декан Школы общественного здравоохранения Университета Олбани. У некоторых инфицированных людей, возможно, не было никаких симптомов или только легкие симптомы, и поэтому они никогда не обращались к врачу, говорит Холтгрейв. Другие, возможно, хотели бы пройти тестирование, но не могли найти врача, который бы проверил их, учитывая нехватку тестов в феврале и марте.

В ходе исследования ученые взяли кровь у более чем 15 000 взрослых жителей Нью-Йорка и обнаружили, что около 14%, или 1 из 7, имели антитела к коронавирусу, что означает, что они ранее были инфицированы. Исследователи экстраполировали это число на всю популяцию.

Ученый также высказался о коллективном иммунитете: хотя уровень заражения в 14% выше, чем считалось ранее, он все еще недостаточно высок, чтобы обеспечить коллективный иммунитет.

Исследование проводилось совместно с официальными лицами из Департамента здравоохранения Нью-Йорка, результаты размещены на сервере предварительной печати MedRXiv.org — что значит, что они пока не были рецензированы или опубликованы в медицинском журнале.