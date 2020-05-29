провинция Шаньдун, , 19:23 — REGNUM Жительница китайской провинции Шаньдун не смогла простить мужчине, который ее оставил, этот шаг, и придумала необычный способ мести, передает Ynet.

В интернете она сделала заказ на тонну лука и попросила доставить к дому своего бывшего молодого человека, с разгрузкой прямо у двери. К луку девушка приложила записку со словами «Я плакала три дня, теперь и ты поплачешь».

Пока грузчики проводили выгрузку заказа, соседи гадали, зачем парню столько лука. Грузчики трудились несколько часов, что породило примечательные комментарии по поводу того, как команда грузчиков умудрились переносить тонну лука несколько часов, если это 50 мешков по 20 кг и всю работу может сделать один человек минут за 40, — вероятно, у них была почасовая оплата.