Нижний Новгород, , 18:57 — REGNUM Московский районный суд Нижнего Новгорода заочно арестовал на два месяца бывшего мэра Нижнего Новгорода Елизавету Солонченко по обвинению по ч. 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Об этом сообщил руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.

«В ходе следствия установлено, что с 2013 по 2018 год Солонченко получила от нижегородских компаний в общий сложности 6 денежных вознаграждений на общую сумму 79 572 102 рубля», — цитирует представителя пресс-службы РИА Новости.

По его словам, следствие установило, что в настоящее время Солонченко находится в Великобритании, 28 мая она была объявлена в международный розыск.

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Напомним, Солонченко являлась главой фракции «Единая Россия», депутатом гордумы Нижнего Новгорода IV, V и VI созывов. В октябре 2015 года она стала заместителем главы города. В июне 2017 года Солонченко избрали главой Нижнего Новгорода. 12 декабря Солонченко анонсировала свой уход с поста главы города. Она отметила, что необходимость реформы местного самоуправления назрела давно. После её отставки Нижний Новгород перешёл на одноглавую модель управления. 20 декабря на заседании гордумы депутаты большинством голосов поддержали досрочную отставку Солонченко. В тот же день она стала исполняющим полномочия председателя гордумы до его избрания. Однако на пост спикер гордумы в феврале 2018 года она не стала выдвигать свою кандидатуру, оставшись в качестве зампреда гордумы. В декабре она досрочно сложила полномочия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года был задержан ранее являвшийся главой Нижнего Новгорода Олег Сорокин, в момент задержания он являлся вице-спикером Законодательного собрания Нижегородской области.

По предварительным данным, еще на посту главы Нижнего Новгорода Сорокин лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе. В частности, на аукционе, проведенном в 2012 году Мингосимущества области 14 участков достались на правах аренды одной из компаний. При этом участие этой компании в аукционе проводилось в том числе за счет займов, предоставленных ООО «Управляющая компания «Столица Нижний», участником которого с размером доли в уставном капитале 60% являлась супруга обвиняемого. Итоги аукциона пыталась обжаловать другая компания. Однако злоумышленник предложил своему знакомому оказать услугу по оплате собственными деньгами в сумме $1 млн (эквивалент 30 720 000 рублей) незаконного вознаграждения генеральному директору ЗАО за отзыв жалоб и исковых требований и за отказ от дальнейших претензий на указанные участки.

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Позднее Сорокину предъявили обвинение в похищении человека, но защита утверждала, что это было лишь следственным экспериментом.

7 марта 2019 года суд приговорил Сорокина к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 460,8 млн рублей — в 15-кратном взятке размере.

Сорокин отбывает наказание в исправительной колонии № 27 в Кировской области.

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В апреле 2018 года уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») было возбуждено в отношении также бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова.