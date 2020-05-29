Пекин, , 18:43 — REGNUM Серьёзная авария произошла на гидроэлектростанции в провинции Юньнань на юго-западе Китая, погибли шесть человек, сообщает 29 мая пресс-служба правительства провинции.

По предварительным данным, кроме шести погибших ещё пять человек получили ранения. Причиной аварии предположительно стал взрыв, произошедший во время очистки от ила вентиляционного ствола плотины.

По информации местных властей, поисково-спасательные работы на месте трагедии уже завершены. Причины и подробности выясняют следователи.

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