Саранск, , 17:24 — REGNUM В Мордовии возбуждено уголовное дело по п."в» ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий») в отношении должностных лиц из числа руководящего состава межмуниципального отдела МВД России «Ковылкинский». Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

В настоящее время задержаны двое подозреваемых — действующий и бывший сотрудник органов внутренних дел.

По версии следствия, в 2018 году сотрудники отдела спровоцировали мужчину к незаконному приобретению и хранению наркотического средства для формирования фиктивных положительных показателей в сфере незаконного оборота наркотиков в подведомственном им районе. Мужчина был привлечен к уголовной ответственности и получил длительный срок лишения свободы.

При этом от родственников осужденного правоохранители получили 2 млн рублей, якобы за то, что будут способствовать назначению в отношении него меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Сейчас проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, также ведутся действия для выявления дополнительных эпизодов преступлений. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего государственного инспектора безопасности дорожного движения ОГИБДД ММО МВД России «Торбеевский» по п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия»).

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