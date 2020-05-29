Курган, , 17:21 — REGNUM В Кургане найдены подозреваемые в убийстве женщины, тело которой было обнаружено 21 мая в реке Чёрная. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Поиски фрагментов тела в реке Чёрной Пресс-служба СУ СКР по Курганской области

Напомним, в Кургане 21 и 22 мая 2020 года в реке Чёрная были обнаружены фрагменты тела женщины. По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»).

Сперва была установлена личность убитой. Ею оказалась 48-летняя жительница Кургана, которая с 17 апреля находилась в розыске как без вести пропавшая.

Следственная группа выяснила, что погибшая 7 апреля находилась в гостях у супругов в квартире по уд. К.Мяготина. Распивала там спиртное с мужчиной 1975 года рождения и женщиной 1969 года рождения. Между женщинами произошла ссора, хозяйка квартиры нанесла потерпевшей несколько ножевых ранений, от которых гостья скончалась на месте.

Тело убитой несколько дней находилось в квартире супругов. Потом они расчленили труп. Фрагменты тела в нескольких сумках выкинули в реку Чёрная.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемых в убийстве меры пресечения в виде заключения под стражу.

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