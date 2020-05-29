Красногорск, , 17:12 — REGNUM В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту обнаружения новорожденного ребенка, брошенного в сумке между гаражами вблизи деревни Дубровки Талдомского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Как заявила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова, дознаватель отдела дознания ОМВД Талдомского района возбудил уголовное дело по ст. 125 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оставление в опасности». Ранее в дежурную часть полиции района поступило сообщение о найденном новорожденном мальчике. Младенец находился в хозяйственной сумке, спрятанной между гаражами. Ребенок доставлен в больницу. Полиция ведет розыск его матери.