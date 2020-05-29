Магас, , 16:54 — REGNUM В Ингушетии госпитализирован после ДТП бывший министр труда Зелимхан Котиков. Его состояние оценивается как тяжелое, пишет «Интерфакс-Юг».

По данным информагентства, 58-летний экс-чиновник, находясь в автомобиле Toyota Land Cruiser попал в ДТП. Машина наехала на шлагбаум на посту ДПС и продолжила движение в сторону Назрани.

Инцидент произошел ночью на выезде из Магаса, уточнил «360». После этого водитель не справился с управлением и допустил наезд на надземный пешеходный переход. Машина опрокинулась в кювет. Бывший министр без сознания был доставлен в больницу. Был ли он в машине один, пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Уточняется, что Зелимхан Котиков был уволен с должности министра труда в декабре 2019 года. Он проработал на этом посту два года. В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело о нецелевом расходовании бюджетных средств на сумму более 1 млрд рублей. Котиков отделался штрафом в размере 1 млн рублей.