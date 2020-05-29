Киев, , 16:47 — REGNUM Более 20 человек были задержаны сотрудниками правоохранительных органов после перестрелке в городе Бровары Киевской области на Украине. Об этом 29 мая сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

Ещё десятерых участников массовой перестрелки задержали сотрудники полиции в Житомирской и Винницкой областях. Общее количество задержанных составило 21 человек.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко уточнил, что полиция продолжает устанавливать личности всех участников криминальной «разборки», произошедшей прямо посреди жилого квартала Броваров. По предварительным данным, в результате стрельбы пострадали три человека, были повреждены несколько автомобилей.

По факту стрельбы было возбуждено три уголовных дела по статьям о хулиганстве, совершённом группой лиц с применением оружия, а также умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президенту Украины Владимиру Зеленскому был представлен отчёт о ходе расследования перестрелки в Броварах, представленный министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым. Зеленский поручил правительству помочь людям, имущество которых пострадало во время инцидента.

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