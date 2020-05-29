Рыбинск, Ярославская область, , 15:42 — REGNUM Второе за сутки происшествие с пациентами зафиксировано в лечебных учреждениях Ярославской области. Вслед за Ярославлем больной выпал из окна клиники в Рыбинске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом лечебном учреждении. Происшествие случилось 28 мая в городской больнице №1.

Рыбинская городская больница №1 Сайт больницы

«Действительно, в четверг из окна третьего этажа больницы выпал пациент. Причина — алкогольная интоксикация. Наши медики оказали ему помощь до приезда «скорой». Затем его повезли в травматологию больницы №2, но по пути туда пациент скончался. Погибший — 51-летний мужчина, в больнице находился три дня», — рассказал заместитель главного врача городской больницы №1 Рыбинска Сергей Иванов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в этот же день из окна госпиталя ветеранов войн в Ярославле выпал 68-летний пациент, по данным районных СМИ мужчина поступил с подозрением на коронавирус из Некрасовского района.

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