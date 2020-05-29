Нальчик, , 15:30 — REGNUM В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении адвокатов Адвокатской палаты республики. Юристы были задержаны за применение насилия в отношении сотрудников полиции, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Один из них — Ратмир Жилоков подрался с полицейским, который принимал участие в оперативно-разыскном мероприятии в городе Нарткала. Инцидент произошел 20 мая в помещении, где предположительно проводились незаконные азартные игры. Прибывший на место происшествия адвокат, «спровоцировал конфликт и нанес лбом удар в голову сотруднику полиции». В отношении драчуна были составлены протокол об АП и рапорт о применении физического насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Второй инцидент произошел в ночь на 21 мая в в расположении отдела МВД России по Урванскому району. Два адвоката пытались проникнуть в здание, но им было отказано из-за того, что в подразделении были введены карантинные меры и нахождение лиц без средств защиты было под запретом.

Присоединившаяся к ним спустя несколько часов еще одна адвокат Диана Ципинова, все же смогла проникнуть в здание, а когда ее и остальных выдворили из него, «нанесла удар рукой в лицо, а затем ногой в область паха» одному из полицейских.

Женщину задержали и надели на руки наручники. В настоящее время решается вопрос в отношении неё об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.