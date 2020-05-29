Нью-Дели, , 15:37 — REGNUM Нападение стаи обезьян на лаборанта произошло в медицинском колледже в индийском городе Мирут. Животные забрали у медработника образцы крови пациентов с COVID-19, сообщает 29 мая Reuters.

Атака произошла на территории кампуса, когда мужчина нёс образцы. У обезьян оказались биоматериалы четырех пациентов, которые лечатся от коронавирусной инфекции.

Данных о том, что обезьяны разлили кровь, нет, однако живущие поблизости люди опасаются заражений. Неизвестно также, могут ли обезьяны заразиться коронавирусом нового типа через образцы крови.