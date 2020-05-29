Солнечногорск, Московская область, , 15:26 — REGNUM В городе Солнечногорске Московской области днём 29 мая произошла стрельба. Инцидент на камеру заснял один из очевидцев.

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На кадрах, опубликованных порталом «Чрезвычайные происшествия 24» видно, как мужчина, находящихся рядом со зданием школы, стреляет вслед уезжающему автомобилю.

Видео опубликовано: Чрезвычайные Происшествия 24

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Других подробностей пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, выстрелы были слышны поздно вечером 28 мая в промзоне на западе Москвы. В результате ранения получили два человека, среди которых начальник цеха.

Днём ранее, 27 мая, в Чехове по подозрению в стрельбе возле жилого дома на улице Энергетиков были задержаны шесть человек.