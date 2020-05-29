Солнечногорск, Московская область, 29 мая 2020, 15:26 — REGNUM В городе Солнечногорске Московской области днём 29 мая произошла стрельба. Инцидент на камеру заснял один из очевидцев.
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На кадрах, опубликованных порталом «Чрезвычайные происшествия 24» видно, как мужчина, находящихся рядом со зданием школы, стреляет вслед уезжающему автомобилю.
Видео опубликовано: Чрезвычайные Происшествия 24
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Других подробностей пока не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, выстрелы были слышны поздно вечером 28 мая в промзоне на западе Москвы. В результате ранения получили два человека, среди которых начальник цеха.
Днём ранее, 27 мая, в Чехове по подозрению в стрельбе возле жилого дома на улице Энергетиков были задержаны шесть человек.