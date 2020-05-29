Ростов-на-Дону, , 15:26 — REGNUM Ростовский областной суд отменил решение суда Ленинского районного суда Ростова-на-Дону и перевёл главу администрации Азова Владимира Ращупкина под домашний арест до17 июля.

ИА REGNUM напоминает, что градоначальника подозревают в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как полагают следователи, в 2018 году Ращупкин подписал документ о передаче в собственность физическому лицу земли площадью 17 га, которая была продана и использована под строительство.

На территории участка — парковой зоны — появился коттеджный посёлок «Петровский», застройщиком которого выступила Азовская проектно-строительная компания «Петровский». На сайте посёлка «Петровский Парк» указано, что площадь застройки составляет 150 тыс. кв. метров. Территория рассчитана на 160 участков, честь земли отведена под строительство дорог, коммуникаций, спортивных и детских площадок.

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