Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 15:16 — REGNUM В Ростовской области родители двух малолетних детей стали фигурантами уголовного дела по п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 29 мая.

Вопиющий случай насилия в отношении детей произошёл в Каменске-Шахтинском. Как полагают следователи, 25-летняя мать и 32-летний отец с апреля 2019 по январь 2020 года систематически били и унижали своих детей 2017 и 2019 годов рождения, морили их голодом. Режим дня детей был нарушен, предписания врача не выполнялись. В результате у одного из детей развилась гипотрофия второй степени.

Детей изъяли из семьи. Решается вопрос о лишении супругов родительских прав. Следственные действия продолжаются.