Киев, , 14:50 — REGNUM В Житомирской области полицейские задержали пятерых возможных участников криминальной разборки перевозчиков в Броварах, написал 29 мая заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

«Патрульные в Житомирской области задержали ещё пятерых участников криминальных разборок в Броварах. Общее число задержанных достигло уже 16», — сказано в сообщении.

Геращенко отметил, что полиция продолжает розыск всех участников перестрелки, а также «лиц, стоящих за ними».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области был введён план «Перехват». В ходе криминальной разборки два человека получили огнестрельные ранения и были госпитализированы.

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