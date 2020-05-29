Самара, , 14:43 — REGNUM Многодетные семьи в День защиты детей получат подарки от волонтеров акции #МыВместе в Самарской области. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба областного штаба акции.

По сообщению пресс-службы ведомства, 1 июня добровольцы акции #МыВместе доставят детям из многодетных семей продуктовые наборы и сладкие подарки.

Отмечается, что наборы были собраны из оставленных гражданами в «Тележках добра» продуктов.

Волонтеры поздравят 150 многодетных семей, проживающих в Самаре, Тольятти, Ставропольском районе и Кинели. А школьникам, которые закончили 9 и 11 классы будут выданы ленточки выпускников. Все остальные дети получат воздушные шары, которые предоставил магазин подарков.

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