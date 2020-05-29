Алма-Ата, Казахстан, , 14:31 — REGNUM Пожар на одном из складов в Турксибском районе Алма-Аты охватил площадь 1000 кв. метров, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города.

На тушении пожара задействованы 100 человек личного состава, 24 единицы техники, шесть поливомоечных машин, а также пожарная авиация, в том числе борт службы спасения Ми-8 и борт Казавиаспаса Ми-171.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в цеху по производству мебели в Алма-Ате произошел взрыв с последующим возгоранием. Площадь пожара составила 970 кв. метров.

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