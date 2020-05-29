Токио, , 14:25 — REGNUM На территории центральной японской префектуры Гифу зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Об этом 29 мая сообщает Главное метеорологическое агентство страны.

Согласно его данным, землетрясение было отмечено в префектуре Гифу в 19:05 по местному времени (13:05 мск). При этом очаг подземных толчков располагался на глубине 10 км под землёй.

При этом данных о разрушениях и пострадавших не поступало, угрозы возникновения цунами нет.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 27 мая стало известно, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло в провинции Северный Сулавеси в Индонезии.