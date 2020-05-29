Ижевск, , 14:09 — REGNUM За минувшие сутки по факту кражи средств с банковских карт в полицию обратились 10 жителей Удмуртии. Деньги потеряли Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула, а также Малопургинского района. Ущерб составил 1,176 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленники звонили и представлялись сотрудниками банков, выведывали данные карт пострадавших. В нескольких случаях мошенники убедили своих жертв подойти к банкомату и произвести некие манипуляции. Таким образом, граждане собственноручно переводили свои деньги на неизвестные счета.

В очередной раз в полиции призвали никогда и никому не сообщать конфиденциальную информацию, которая указана на банковских картах.

Как сообщало ИА REGNUM, за выходные 23−24 мая двое жителей Глазова обратились в полицию, сообщив о краже средств с банковского счета. Так, 42-летняя женщина разместила на одном из сайтов объявление о продаже земельного участка. В тот же день 28-летний мужчина заинтересовался выставленным на продажу диваном. Связавшись с продавцом, он также раскрыл данные своей банковской карты по убеждению продавца. С его счета была украдено 100 тыс. рублей.

Читайте также: Житель Удмуртии при покупке дивана лишился 100 тыс. рублей